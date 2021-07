golf, a Elvira il Wales Open (Di lunedì 26 luglio 2021) EPILOGO: Nacho Elvira vince il Cazoo Open, evento nato nel 2000 e a lungo noto come Wales Open. Lo spagnolo festeggia per la prima volta sull'European Tour grazie ad un punteggio di 268 colpi dopo ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) EPILOGO: Nachovince il Cazoo, evento nato nel 2000 e a lungo noto come. Lo spagnolo festeggia per la prima volta sull'European Tour grazie ad un punteggio di 268 colpi dopo ...

