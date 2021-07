Gf Vip 6: Amedeo Goria e Walter Zenga nel cast di Alfonso Signorini? Spunta anche il nome di Jo Squillo (Di lunedì 26 luglio 2021) Manca poco più di un mese al ritorno del GF Vip 6 in tv e Alfonso Signorini è già all’opera da diverso tempo per riunire un cast perfetto: l’ultima edizione del reality ha avuto davvero un grande successo e per questo motivo il conduttore, insieme agli autori, vorrebbe coinvolgere qualche parente degli scorsi concorrenti. Oltre... Leggi su donnapop (Di lunedì 26 luglio 2021) Manca poco più di un mese al ritorno del GF Vip 6 in tv eè già all’opera da diverso tempo per riunire unperfetto: l’ultima edizione del reality ha avuto davvero un grande successo e per questo motivo il conduttore, insieme agli autori, vorrebbe coinvolgere qualche parente degli scorsi concorrenti. Oltre...

Advertising

infoitcultura : Jo Squillo al Grande Fratello Vip 6?/ 'In trattative anche Amedeo Goria e Monsè' - infoitcultura : GF Vip: Jo Squillo e Amedeo Goria potrebbero far parte del cast, Walter Zenga si allontana - zazoomblog : GF Vip 6: Jo Squillo e Amedeo Goria probabili concorrenti - #Squillo #Amedeo #Goria #probabili - infoitcultura : GF Vip 6: Jo Squillo e Amedeo Goria probabili concorrenti - SPYit_official : Jo Squillo al GF Vip con Amedeo Goria. Arriva il No di Walter Zenga! #josquillo #amedeogoria #walterzenga #gfvip… -