Enrico Letta vuole un patto di maggioranza contro i No Vax

(Di lunedì 26 luglio 2021) «Ciundisul tema dei no vax». Ovvero, tutti con Draghichi rifiuta il vaccino. Lo dice il segretario del Partito democraticoal Corriere. «Il Dna di questo governo è dato da tre cose», spiega. «La prima è la scrittura del Pnrr. Poi le riforme funzionali ai fondi europei, giustizia, fisco, e semplificazioni. Ma la questione numero uno è la campagna vaccinale per uscire dalla pandemia e tornare alla normalità». L’esecutivo, dice il segretario Dem, sta «lavorando bene sul Pnrr e sui nodi delle riforme, ma l’elemento costitutivo della ...

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Letta

'Ritengo importante riaffermare un chiaro patto di maggioranza a partire dal tema vaccini'. Lo ha dettoa Il Corriere della Sera. Per il segretario del Pd, 'è necessario una chiara corresponsabilità nel sostenere le misure del governo e lo sforzo di farle passare nell'opinione pubblica ...Il Pd difinora si è opposto a ogni modifica, se non a qualche ordine del giorno sui punti controversi, che però - è l'obiezione - non risolverebbero uno dei maggiori limiti contestati ..."Ritengo importante riaffermare un chiaro patto di maggioranza a partire dal tema vaccini". Lo ha detto Enrico Letta a Il Corriere della Sera. Per il segretario del Pd, "è necessario una chiara corres ...Conclusa da poco la campagna di scavi 2021 al castello di Rontana, si è immediatamente aperta quella al castello di Cepa ...