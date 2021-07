Domande e risposte per gli esitanti sui vaccini. Quel che sappiamo finora (Di lunedì 26 luglio 2021) Il covid cambia, i dubbi restano anche gli stessi. Mentre la campagna per le somministrazioni subisce una spinta in avanti grazie alla nuova veste che assumerà il green pass a partire dal 6 agosto, gli esitanti vaccinali continuano a essere fin troppo numerosi. Tra loro circolano Domande, alle quali spesso vengono date risposte errate, che scoraggiano dall’effettuare la prenotazione. Ma a dissipare i dubbi, basando le argomentazioni su evidenze scientifiche, ci hanno pensato in realtà numerosi addetti ai lavori. Vediamo insieme alcuni di questi quesiti:I vaccini sono efficaci contro la variante Delta?La nuova mutazione ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) Il covid cambia, i dubbi restano anche gli stessi. Mentre la campagna per le somministrazioni subisce una spinta in avanti grazie alla nuova veste che assumerà il green pass a partire dal 6 agosto, glivaccinali continuano a essere fin troppo numerosi. Tra loro circolano, alle quali spesso vengono dateerrate, che scoraggiano dall’effettuare la prenotazione. Ma a dissipare i dubbi, basando le argomentazioni su evidenze scientifiche, ci hanno pensato in realtà numerosi addetti ai lavori. Vediamo insieme alcuni di questi quesiti:Isono efficaci contro la variante Delta?La nuova mutazione ...

