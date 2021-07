Covid | Zingaretti | “Lavoro operatori Ares 118 valore aggiunto”

(Di lunedì 26 luglio 2021) “Ildeglidell’118 è stato in questi mesi ilperché le prestazioni del sistema sanitario regionale fossero adeguate, così come lo sono state nel Lazio”. Lo ha detto il Presidente della Regione Lazio, Nicola, nel corso della consegna delle benemerenze aglidell’118 impegnati nell’emergenza-19. tan/pc/gtr su Il Corriere della Città.

Lo ha detto il Presidente della Regione Lazio, Nicola, nel corso della consegna delle benemerenze agli operatori dell'Ares 118 impegnati nell'emergenza- 19. Alla presenza del ...'Ieri ho fatto la seconda dose del vaccino anti. Qualche esaltato no - vax ancora una volta ha ripubblicato vecchie foto mentre facevo il ...il presidente della Regione Lazio Nicola, ...Prosegue il tour del presidente della Regione Lazio per il riconoscimento dell’impegno profuso dagli operatori sanitari nella lotta al Covid. Oggi è stata la volta degli operatori dell'Ares 118. “Il p ...Il lavoro degli operatori dell’Ares 118 è stato in questi mesi il valore aggiunto perchè le prestazioni del sistema sanitario regionale fossero adeguate, così come lo sono state nel Lazio. Era giusto ...