Coronavirus, al Sud ricoveri e terapie intensive crescono di più (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono Sardegna e Sicilia le due regioni che vedono la maggiore crescita della percentuale di occupazione di terapie intensive, da parte di pazienti Covid, entrambe arrivate al 5% in pochi giorni a... Leggi su ilmattino (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono Sardegna e Sicilia le due regioni che vedono la maggiore crescita della percentuale di occupazione di, da parte di pazienti Covid, entrambe arrivate al 5% in pochi giorni a...

Advertising

mattinodinapoli : Coronavirus, al Sud ricoveri e terapie intensive crescono di più - generacomplotti : #fakeNews Al sud il #Coronavirus è stato messo a punto da alcuni #virologi per non usare i malati come cavie e si t… - sud_delmondo : RT @ferrazza: 4.179.598 di italiani sono stati colpiti dal coronavirus e non sono morti (dati aggiornati a ieri). Chi è stato curato, non h… - MicheleGhiani : Ok per il #GreenpassObbligatorio ma allora tutti quelli che sbarcano in sud Italia continuamente, li facciamo sempr… - PBaradel : @Alfio601Av @ilario82 Cosa ha risolto la Corea? Covid, record di contagi in Corea del Sud. Oltre 4 milioni di vitti… -