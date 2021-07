Come funziona un microscopio quantistico per vedere “l’impossibile” (Di lunedì 26 luglio 2021) (Immagine: University of Queensland)Si basa sul fenomeno quantistico dell’entanglement, quello mai digerito da Albert Einstein, secondo il quale due o più particelle sono intrinsecamente collegate in modo tale che ogni azione compiuta sull’una si rifletta istantaneamente sull’altra. È il progetto di un microscopio quantistico recentemente teorizzato da un’équipe di scienziati della University of Queensland (che ne danno contezza in un articolo pubblicato su Nature) asseritamente in grado di rivelare strutture biologiche “altrimenti impossibili da vedere”. In particolare il nuovo microscopio sarebbe in ... Leggi su wired (Di lunedì 26 luglio 2021) (Immagine: University of Queensland)Si basa sul fenomenodell’entanglement, quello mai digerito da Albert Einstein, secondo il quale due o più particelle sono intrinsecamente collegate in modo tale che ogni azione compiuta sull’una si rifletta istantaneamente sull’altra. È il progetto di unrecentemente teorizzato da un’équipe di scienziati della University of Queensland (che ne danno contezza in un articolo pubblicato su Nature) asseritamente in grado di rivelare strutture biologiche “altrimenti impossibili da”. In particolare il nuovosarebbe in ...

