Cade dalla navetta per la discoteca, ragazzo trovato a terra pieno di sangue (Di lunedì 26 luglio 2021) SENIGALLIA - Choc a Cesano sabato sera dove un ragazzo è caduto dalla navetta, diretta al Mamamia , mentre stava facendo manovra intorno alla rotatoria tra la Statale e Strada della Bruciata. I ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 26 luglio 2021) SENIGALLIA - Choc a Cesano sabato sera dove unè caduto, diretta al Mamamia , mentre stava facendo manovra intorno alla rotatoria tra la Statale e Strada della Bruciata. I ...

