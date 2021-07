Andrea Scanzi dedica L’affondo a Giuseppe Conte e M5S | “Rischiate di ricevere lo stesso vaffa che voi avete mandato alla casta 14 anni fa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 luglio 2021) Ancora una puntata, l’ultima della stagione,ta ae al Movimento 5 stelle de, la rubrica in modalità video-selfie, disponibile tutti i martedì su TvLoft a partire dalle otto. “Che cosa state facendo? Perchéperso qualsiasi forma di coraggio, di orgoglio, di forza? Perché accettate qualsiasi cosa vi chieda Draghi? Perché siete così ‘mollicci’ rispettoschifezza della riforma Cartabia sulla giustizia e quand’è che avrete uno slancio in avanti? – chiede– Il rischio è che, se non darete un messaggio ...