Ancora sangue sulle strade. Terribile scontro tra auto e scooter, muore un 56enne (Di lunedì 26 luglio 2021) MORROVALLE - Ancora sangue sulle strade, Terribile scontro tra auto e scooter, muore un 56enne. L'incidente è accaduto intorno alle 14.30. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 26 luglio 2021) MORROVALLE -traun. L'incidente è accaduto intorno alle 14.30.da ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto ...

Advertising

G_B0TTAZZI : @martinoloiacono @cristianobosco Quei due irriducibili oscurantisti, credono ancora che l'agone politico sia sangue… - CH3RRYS4N : @jwytzs ci dobbiamo ancora menare a sangue ?? non puoi avere la febbre - smaalltaalk : RT @smaalltaalk: @ggukko97_ gian pietro / cocco ?? 23 ???? roma caput mundi?? pariolino?? nessun piskello ferma i miei me e brothers?? @bangtann… - spacecomrades : RT @AnnaIrmaBattino: #Genova2001 20 anni dopo! Per Carlo. Per quella moltitudine che mise sotto scacco i potenti della Terra. Per chi non… - willylorbo87 : @illuminista2 esce ancora sangue dal didietro? -