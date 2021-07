Agosto di rilasci per Samsung Galaxy S21 con One UI 3.1.1 (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Samsung Galaxy S21 si rinnoverà e non poco nell’imminente mese di Agosto. C’è a chi pensa alla prossima patch di sicurezza per la serie che, seppur importante, non porterà con se particolari novità nel design e nelle funzioni del telefono. Altro discorso va invece fatto per l’update OneUI 3.1.1, quest’ultimo davvero dietro l’angolo. Il prossimo 11 Agosto ci sarà il tanto atteso evento Samsung Unpacked con protagonisti i nuovi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Flip 3 ma non una nuova serie Note 21. Per l’occasione, il nuovo hardware dovrebbe fare capolino proprio ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) IlS21 si rinnoverà e non poco nell’imminente mese di. C’è a chi pensa alla prossima patch di sicurezza per la serie che, seppur importante, non porterà con se particolari novità nel design e nelle funzioni del telefono. Altro discorso va invece fatto per l’update OneUI 3.1.1, quest’ultimo davvero dietro l’angolo. Il prossimo 11ci sarà il tanto atteso eventoUnpacked con protagonisti i nuovi pieghevoliZ Fold 3 e Flip 3 ma non una nuova serie Note 21. Per l’occasione, il nuovo hardware dovrebbe fare capolino proprio ...

