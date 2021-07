Aborto, Fedez: “Appello ai preti, non rompete a donne che lo scelgono” (Di lunedì 26 luglio 2021) “Appello a tutti i preti: non rompete le palle alle donne che scelgono di abortire. Grazie”. Lo scrive sul suo profilo Twitter Fedez replicando al tweet di don Mirco Bianchi che aveva scritto: “Appello agli influencers: aiutiamo ad aiutare a far nascere e non a fare abortire”. A corredare il tweet di risposta del cantante al religioso, un cuoricino. Appello a tutti i #preti: Non rompete le palle alle donne che scelgono di abortire.Grazie https://t.co/UR2iTJMBDx — Fedez ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 luglio 2021) “a tutti i: nonle palle allechedi abortire. Grazie”. Lo scrive sul suo profilo Twitterreplicando al tweet di don Mirco Bianchi che aveva scritto: “agli influencers: aiutiamo ad aiutare a far nascere e non a fare abortire”. A corredare il tweet di risposta del cantante al religioso, un cuoricino.a tutti i #: Nonle palle allechedi abortire.Grazie https://t.co/UR2iTJMBDx —...

