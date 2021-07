Tokyo 2020, azzurri di bronzo in ciclismo e judo. Finisce subito l’Olimpiade di Pilato: squalificata nei 100 rana (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo l’oro nel Taekwondo e l’argento nella sciabola conquistati ieri, e con l’Italia al secondo posto nel medagliere, si apre oggi la seconda giornata di gare olimpiche a Tokyo 2020. Scherma Giù dal podio lo spadista Andrea Santarelli, sconfitto nella finale per il terzo posto dall’ucraino Reizlin, con il punteggio di 15-12. In generale, è stata una giornata amara per la scherma azzurra: Alice Volpi, nella semifinale di fioretto femminile, è stata battuta dalla russa Deriglazova. L’altra azzurra, Arianna Errigo, si era fermata ai quarti, sconfitta proprio da Volpi. July 25, 2021 Beach Volley Esordio negativo per la coppia femminile ... Leggi su open.online (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo l’oro nel Taekwondo e l’argento nella sciabola conquistati ieri, e con l’Italia al secondo posto nel medagliere, si apre oggi la seconda giornata di gare olimpiche a. Scherma Giù dal podio lo spadista Andrea Santarelli, sconfitto nella finale per il terzo posto dall’ucraino Reizlin, con il punteggio di 15-12. In generale, è stata una giornata amara per la scherma azzurra: Alice Volpi, nella semifinale di fioretto femminile, è stata battuta dalla russa Deriglazova. L’altra azzurra, Arianna Errigo, si era fermata ai quarti, sconfitta proprio da Volpi. July 25, 2021 Beach Volley Esordio negativo per la coppia femminile ...

