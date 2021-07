Team Usa, il cammino è in salita. Sconfitta che sa di nuova era (Di domenica 25 luglio 2021) Clamoroso alla Saitama Super Arena: Team Usa perde 83 - 76 contro la Francia. Non succedeva dalle Olimpiadi dal 2004. Il commento del nostro inviato a Tokyo, Davide Chinellato. Leggi su video.gazzetta (Di domenica 25 luglio 2021) Clamoroso alla Saitama Super Arena:Usa perde 83 - 76 contro la Francia. Non succedeva dalle Olimpiadi dal 2004. Il commento del nostro inviato a Tokyo, Davide Chinellato.

Advertising

Eurosport_IT : Tuffo, recupero, assist e tripla: serve una giocata straordinaria per affondare il Team USA dopo 17 anni! ????… - SkySport : NBA, Fournier ne fa 28: la Francia infligge a #TeamUSA il 1° ko olimpico dopo 25 vittorie #SkySport #Tokyo2020… - BasketUniverso : Team USA, contro la Francia la prima sconfitta olimpica dal 2004 - zazoomblog : Tokyo 2020 basket: impresa della Francia che allesordio piega Team Usa - #Tokyo #basket: #impresa #della - rprat75 : @Olimpiamicky mi sembra molto populista come slogan. Coach K è stato 75-1 come record da allenatore di Team Usa. Pa… -