Shadow of the Tomb Raider, pubblicato un update a sorpresa che abilita il 4K/60fps su PlayStation 5 (Di domenica 25 luglio 2021) In queste ultime ore, Shadow of the Tomb Raider, il terzo capitolo della trilogia reboot dedicata a Lara Croft, ha ricevuto un aggiornamento a sorpresa. L'update in questione 2.01, introduce la risoluzione 4K e i 60fps su PlayStation 5. Decisamente una bella sorpresa inaspettata. Sia il publisher Square-Enix che gli sviluppatori di Eidos Montreal non avevano preannunciato nulla a riguardo, pertanto potete immaginarvi la sorpresa dei giocatori che avevano il titolo installato sulle proprie console.

