Scoprire i talenti? La ricetta dei Campioni del mondo (Di domenica 25 luglio 2021) La Federazione francese, campione del mondo in carica e probabilmente la miglior fucina di grandi talenti degli ultimi anni in Europa, ha pubblicato uno studio sui migliori centri giovanili delle squadre di Ligue 1 e Ligue 2. Per ogni società sono state valutate cinque voci, con un punteggio da 0 a 5 stelle: la professionalizzazione, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 25 luglio 2021) La Federazione francese, campione delin carica e probabilmente la miglior fucina di grandidegli ultimi anni in Europa, ha pubblicato uno studio sui migliori centri giovanili delle squadre di Ligue 1 e Ligue 2. Per ogni società sono state valutate cinque voci, con un punteggio da 0 a 5 stelle: la professionalizzazione, L'articolo

Advertising

GreenMidnight1 : RT @CalcioFinanza: Scoprire i talenti? Da uno studio sui settori giovanili della Federazione francese: la ricetta dei Campioni del mondo ht… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Scoprire i talenti? La ricetta dei Campioni del mondo: La Federazione francese, campione del m… - CalcioFinanza : Scoprire i talenti? Da uno studio sui settori giovanili della Federazione francese: la ricetta dei Campioni del mon… - APaons : @tuttosport Mandarlo dove vuole, le primedonne come lui fanno girare la squadra solo in loro funzione. Meglio spend… - iosonopedar : 'Respira' è a 100k plays su Spotify in poco meno di un mese. Se sei uno a cui piace scoprire nuovi talenti sbrigati… -