Sardegna a fuoco, Conte: "Immagini impressionanti, sono vicino alla popolazione" (Di lunedì 26 luglio 2021) ROMA – "Le Immagini che vengono dalla Sardegna sono impressionanti. Centinaia gli sfollati e migliaia gli ettari di vegetazione distrutti. Un vero inferno. Il mio pensiero e la mia vicinanza alla popolazione colpita e ai tanti volontari impegnati a domare i roghi". E' quanto afferma, sulla sua pagina Facebook, il leader politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte (foto) in merito all'ondata di roghi che in queste ultime ore stanno interessando vari luoghi della Sardegna. L'articolo L'Opinionista.

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna fuoco Incendi Sardegna, elicottero sorvola roghi e fumo Le impressionanti immagini dall'alto L'elicottero dei vigili del fuoco sorvola le zone della Sardegna devastate dagli incendi che stanno distruggendo ettari nell'Oristanese. Dall'altro, l'impressionante panorama di roghi e colonne di fumo.

Incendi Sardegna, il salvataggio degli animali L'intervento dei vigili del fuoco Gli incendi devastano la Sardegna, i vigili del fuoco in azione per salvare gli animali assediati dalle fiamme nelle campagne dell'Oristanese.

Roghi in Sardegna, vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme: le immagini riprese… Il Fatto Quotidiano Incendi nell'Oristanese: la Regione proclama lo stato di emergenza A seguito degli incendi verificatisi in Sardegna, la Giunta regionale ha dichiarato lo stato di emergenza- Il provvedimento è stato assunto dall’Esecutivo nel corso della riunione convocata ...

Da Nello Musumeci a Legambiente: la Sicilia vicina alla Sardegna “devastata” dagli incendi SICILIA - Le autorità e il popolo siciliano mostrano vicinanza alla Sardegna, colpita da una serie devastante di incendi che da oltre 24 ore tengono ...

