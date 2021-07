Rifugio Coca | 43enne colpita al ginocchio da un masso | soccorritori salgono con il trenino Enel

(Di domenica 25 luglio 2021) Valbondione. Intervento nel pomeriggio di domenica 25 luglio, alle 14.30, per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino: i tecnici sono stati attivati per una donna di 43 anni, residente in provincia di Brescia, che è statada una unvicino al Simal, sul sentiero tra il Brunone e il. È riuscita ad arrivare in modo autonomo ale poi ha chiesto aiuto. Sul posto sono arrivati cinque tecnici della Stazione Cnsas di Valbondione e uno del centro operativo di Clusone. Isono saliti fino alCurò ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Rifugio Coca, donna colpita al ginocchio da un masso. I soccorritori salgono con il trenino Enel - Le foto https://t.… - webecodibergamo : Rifugio Coca, donna colpita al ginocchio da un masso. I soccorritori salgono con il trenino Enel - Le foto - marco_sko : @6166467278004cc @sabrina__sf Io ancora ricordo il video superfake della sua cattura, trasmesso da tutti i tg, dove… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifugio Coca

L'Eco di Bergamo

Infine, soccorsa una ragazza nella zona delCalvi: aveva una ferita a un ginocchio; è stata ... due per sfinimento e una per lussazione a un dito tra il Brunone e il. 4747Condivisioni: 4Mi ...Non sono i sentieri che si inerpicano tra une l'altro a impressionare, ma i dati della gara "Orobie Skyraid" che Poletti ha organizzato e presentato ieri alsopra Valbondione: ...(red.) Intervento intorno alle 14,30 del pomeriggio di questa domenica per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino: i tecnici sono stati attivati per una donna di 43 anni, residente in provincia ...I soccorritori sono saliti fino al rifugio Curò grazie alla funivia messa a disposizione dall’Enel e poi hanno proseguito in galleria con il trenino, sempre dell’Enel, fino al Coca. Intervento nel pom ...