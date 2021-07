Repliche Il Paradiso delle Signore, trame dal 26 al 30 luglio: Riccardo torna da Nicoletta (Di domenica 25 luglio 2021) Mentre continuano ad arrivare anticipazioni molto interessanti sulla prossima stagione de Il Paradiso delle Signore, Rai 1 continua a riproporre le Repliche e le trame dal 26 al 30 luglio sottolineano che Vittorio si impegnerà ad adottare Anna non tralasciando di intraprendere anche strade illegali pur di riuscirci, ma Don Saverio annuncerà che è stata rintracciata la madre naturale e devono riaffidarla a lei. Questa notizia getterà Marta nella disperazione e Vittorio dovrà consolarla per cercare di aiutarla a superare questa brutta delusione. La donna, infatti, finalmente era ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 25 luglio 2021) Mentre continuano ad arrivare anticipazioni molto interessanti sulla prossima stagione de Il, Rai 1 continua a riproporre lee ledal 26 al 30sottolineano che Vittorio si impegnerà ad adottare Anna non tralasciando di intraprendere anche strade illegali pur di riuscirci, ma Don Saverio annuncerà che è stata rintracciata la madre naturale e devono riaffidarla a lei. Questa notizia getterà Marta nella disperazione e Vittorio dovrà consolarla per cercare di aiutarla a superare questa brutta delusione. La donna, infatti, finalmente era ...

Advertising

_Alessio_88 : Michele Anzaldi che condivide post di un blog che attacca la RAI h24 dimenticando che in daytime tranne per le repl… - _CriBuschiner : Piu' vedo le repliche di il paradiso delle signore, piu' mi sale la malinconia... #MartaeVittorio #ilparadisodellesignore - m_paradisiaci : Non mio zio che si è presentato a caso da me nel momento in cui è iniziato il paradiso ed è andato via quando è fin… - Ilsuperbo89 : Sono imbarazzanti tutte queste repliche di Rai1. Imbarazzanti. La serata viene addirittura vinta dai Delitti in Pa… -