Prima Giornata Mondiale nonni e anziani, PV&F: “Il Governo si ricordi di loro, fragili e soli” (Di domenica 25 luglio 2021) ROMA – “Oggi è la Prima Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani. In tempi di crisi e di restrizioni per la pandemia, molti anziani sono rimasti per diverso tempo da soli a sopperire alle proprie necessità, loro che per i propri nipoti hanno spesso rappresentato un ammortizzatore sociale in assenza di uno Stato, principale responsabile, che aiuti i genitori e i loro figli ad affrontare gli impegni lavorativi e i doveri domestici”. Lo ha dichiarato Toni Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia onlus. “Altresì è risultata ... Leggi su lopinionista (Di domenica 25 luglio 2021) ROMA – “Oggi è ladeie degli. In tempi di crisi e di restrizioni per la pandemia, moltisono rimasti per diverso tempo daa sopperire alle proprie necessità,che per i propri nipoti hanno spesso rappresentato un ammortizzatore sociale in assenza di uno Stato, principale responsabile, che aiuti i genitori e ifigli ad affrontare gli impegni lavorativi e i doveri domestici”. Lo ha dichiarato Toni Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia onlus. “Altresì è risultata ...

