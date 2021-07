“Non vedo l’ora”. Iva Zanicchi, il momento nero è alla spalle. Pronta per un nuova sfida (Di domenica 25 luglio 2021) È stato un periodo ricco di eventi per Iva Zanicchi. Dai successi in televisione come opinionista all’Isola dei Famosi e a Venus Club in coppia con Mara Maionchi a momenti difficili. Il covid, la malattia, la morte del fratello. E, perché no, anche quella puntura di un’ape che le aveva provocato qualche problema alla mano, costringendola ad abbandonare lo studio tv. Ora, però, l’amata cantante e conduttrice è Pronta a spiccare di nuovo il volo. D’altra parte il suo carattere, il suo spirito indomito l’accompagnano da sempre. Recentemente, però, un’altra brutta notizia: “Durante il primo periodo di lockdown io e Fausto eravamo chiusi in ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 luglio 2021) È stato un periodo ricco di eventi per Iva. Dai successi in televisione come opinionista all’Isola dei Famosi e a Venus Club in coppia con Mara Maionchi a momenti difficili. Il covid, la malattia, la morte del fratello. E, perché no, anche quella puntura di un’ape che le aveva provocato qualche problemamano, costringendola ad abbandonare lo studio tv. Ora, però, l’amata cantante e conduttrice èa spiccare di nuovo il volo. D’altra parte il suo carattere, il suo spirito indomito l’accompagnano da sempre. Recentemente, però, un’altra brutta notizia: “Durante il primo periodo di lockdown io e Fausto eravamo chiusi in ...

Advertising

_OlivierGiroud_ : Ciao tifosi milanisti sono molto fiero di avere origini italiane e non vedo l'ora di iniziare questa emozionante av… - MetaErmal : 5 settembre - Taormina. Non vedo l’ora di vedervi, non vedo l’ora di vedermi, non vedo l’ora di vederci. #live… - petergomezblog : Giappone “buco nero della sottrazione dei minori”. Un padre italiano: “Mia moglie ha rapito i nostri figli e non li… - patrvchille : @esnycore DOVE SEI ANDAT A FINIRE TE? NON TI VEDO IN TL DA GIORNI - GianluPower : RT @GiorgiaMeloni: Premesso che il #GreenPass è una misura che danneggia l’economia e limita la libertà, non vedo perché non introdurlo anc… -