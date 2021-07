Machiavelli: c’è sempre bisogno di un bravo Principe (Di domenica 25 luglio 2021) Un nuovo saggio sullo scrittore del Cinquecento fa riscoprire il suo pensiero sul potere e i destini dell'Italia. E i confronti contemporanei, da Giuseppe Conte a Mario Draghi, sono molto istruttivi. Cosa ci possono insegnare oggi, dopo una pandemia, le riflessioni di Niccolò Machiavelli? Nel libro recentemente pubblicato Il conflitto costituente. Da Platone a Machiavelli ho cercato di delineare alcuni aspetti del suo pensiero: dalla critica della ragion politica in confronto a Platone all'idea di Roma che egli rielabora a partire dal mondo classico e cristiano. Ma in un certo senso tutti i filosofi sono contemporanei e ci aiutano a riflettere anche sul ... Leggi su panorama (Di domenica 25 luglio 2021) Un nuovo saggio sullo scrittore del Cinquecento fa riscoprire il suo pensiero sul potere e i destini dell'Italia. E i confronti contemporanei, da Giuseppe Conte a Mario Draghi, sono molto istruttivi. Cosa ci possono insegnare oggi, dopo una pandemia, le riflessioni di Niccolò? Nel libro recentemente pubblicato Il conflitto costituente. Da Platone aho cercato di delineare alcuni aspetti del suo pensiero: dalla critica della ragion politica in confronto a Platone all'idea di Roma che egli rielabora a partire dal mondo classico e cristiano. Ma in un certo senso tutti i filosofi sono contemporanei e ci aiutano a riflettere anche sul ...

Advertising

AspirePina : RT @CanyamanLe: •Dove c'è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà............ N. Machiavelli Buon nuovo giorno ?????? #goo… - Miriam25690611 : RT @CanyamanLe: •Dove c'è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà............ N. Machiavelli Buon nuovo giorno ?????? #goo… - froshani6 : RT @CanyamanLe: •Dove c'è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà............ N. Machiavelli Buon nuovo giorno ?????? #goo… - encarna80000 : RT @CanyamanLe: •Dove c'è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà............ N. Machiavelli Buon nuovo giorno ?????? #goo… - PRosati1974 : RT @CanyamanLe: •Dove c'è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà............ N. Machiavelli Buon nuovo giorno ?????? #goo… -

Ultime Notizie dalla rete : Machiavelli c’è I quesiti sul decreto 81: l'obbligo di registrare i... PuntoSicuro