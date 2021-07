Lozano e Mertens tempi lunghi per il recupero | Napoli infermeria piena

(Di domenica 25 luglio 2021) L’delaggiunge Diego Demme tra coloro che dovranno attendere molto per tornare in campo. Ecco quanto scrive Corriere del Mezzogiorno: A poco meno di trenta giorni dall’inizio del campionato, l’prevede già un discreto affollamento:andrà riportato in campo gradualmente a partire dal ritiro di Castel di Sangro,dovrebbe essere pronto per fine settembre, Ghoulam sta facendo ancora la riabilitazione per l’infortunio al crociato”. Anche Palmiero, giocatore che può portare soldi nelle casse azzurre, è alle prese con un mese di stop....

Advertising

PippoDR : @1926_cri Ua ciamm fatt a croc primm i mettr man. Mertens, lozano , demme - CalcioNapoli24 : - SalvatoreAllo13 : @LoveNA1926 Con Lozano e Mertens era già iniziata - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, Demme out almeno un paio di mesi, ultime su Lozano, Mertens e Ghoulam - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, Demme out almeno un paio di mesi, ultime su Lozano, Mertens e Ghoulam -

Ultime Notizie dalla rete : Lozano Mertens

... l'infermeria prevede già un discreto affollamento:andrà riportato in campo gradualmente a partire dal ritiro di Castel di Sangro,dovrebbe essere pronto per fine settembre, Ghoulam ...Non ha ancora incontrato tanti big, da Insigne a Fabian Ruiz, da Di Lorenzo a, ma già solo quelli che ha allenato a Dimaro lo hanno convinto di aver fatto la scelta giusta ad ...Brutte notizie per il Napoli, che rischia di perdere uno dei propri top player per colpa del PSG: arriva l'offerta di Leonardo all'agente ...Sembra un film dell'orrore, già visto forse anche più di una volta e propinato più volte sino a stufarsene, e ancora una volta per il Napoli la sfortuna non si ferma e ricomincia l'allarme infermeria.