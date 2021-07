La vittoria, le lacrime e la dedica ai genitori: guarda il bronzo della Giuffrida (Di domenica 25 luglio 2021) Nella finale per il bronzo di judo femminile, categoria - 52 kg, l'italiana Odette Giuffrida supera l'ungherese Pupp con un Ippon al golden score e si classifica terza. guarda gli highlights della ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 25 luglio 2021) Nella finale per ildi judo femminile, categoria - 52 kg, l'italiana Odettesupera l'ungherese Pupp con un Ippon al golden score e si classifica terza.gli highlights...

