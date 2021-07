Inter | Marotta | “Eliminiamo il distanziamento allo stadio o non è una vera riapertura al 50%”

(Di domenica 25 luglio 2021) “Sarebbe utile eliminare il metro ditra un posto e l’altro, tenendo obbligatorio il Green Pass, che in questo momento rappresenta il massimo della tutela per tutti”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’, Beppe, in un’vista in cui ha parlato dellaal 50% degli stadi: “Con illa capienza, prevista al 50%, verrebbe ridotta al 25/30%. Questa situazione provocherebbe un danno considerevole alle casse dei club. Pur apprezzando la decisione sulla, cerchiamo di lavorare tutti insieme per rendere gli ...

La sensazione è però che in questo caso ci sarà da soffrire di più pere Ausilio, con ... OMNISPORT - 25 - 07 - 2021 13:40 Simone Inzaghi all': i pilastri, lo staff e le cessioniIl suo contratto scade infatti nel 2022 enon vorrebbe perderlo a zero. Per questo verranno ascoltate eventuali offerte. Se non ne arriveranno di congrue, Vecino resterà all': Inzaghi lo ...Inter, le parole dell'ad Marotta: "Eliminiamo il distanziamento allo stadio o non è una vera riapertura al 50%" ...L'attaccante è stato accostato al Tottenham questa volta ma lui non vuole saperne di tornare in Premier. Il club nerazzurro lo ritiene incedibile ...