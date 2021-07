Immissioni in ruolo docenti 2021, aumentano i posti per il concorso straordinario. Ecco come (Di domenica 25 luglio 2021) I posti destinati ai concorsi ordinari scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, già banditi con DD n. 498/2020 e DD n. 499/2020 ma non ancora espletati, possono essere utilizzati per garantire le Immissioni in ruolo dell’a.s. 2021/22 e quindi assicurare la massima copertura dei posti vacanti e disponibili. Vediamo a quali graduatorie possono essere assegnati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 luglio 2021) Idestinati ai concorsi ordinari scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, già banditi con DD n. 498/2020 e DD n. 499/2020 ma non ancora espletati, possono essere utilizzati per garantire leindell’a.s./22 e quindi assicurare la massima copertura deivacanti e disponibili. Vediamo a quali graduatorie possono essere assegnati. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Immissioni in ruolo docenti 2021, aumentano i posti per il concorso straordinario. Ecco come - ProDocente : Immissioni in ruolo docenti 2021, aumentano i posti per il concorso straordinario. Ecco come - scuolainforma : Immissioni in ruolo docenti, indicazioni su fase 2 individuazione della sede - infoitinterno : Immissioni in ruolo 2021 sostegno, ripartizione dei posti per regione e provincia - infoitinterno : Immissioni in ruolo, al via per la scelta dei comuni e delle scuole - Notizie Scuola -