Il virologo Pregliasco: «Obbligare gli insegnanti? Se necessario ci arriveremo» (Di domenica 25 luglio 2021) Da Rosignano sollecita chi lavora nella scuola ad aderire alla campagna vaccinale e non esclude la soluzione estrema per garantire la didattica in classe in sicurezza Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 25 luglio 2021) Da Rosignano sollecita chi lavora nella scuola ad aderire alla campagna vaccinale e non esclude la soluzione estrema per garantire la didattica in classe in sicurezza

Advertising

PaoloBuralli4 : @concitadeg Ricordo a lei e a David che il Prof PREGLIASCO non è virologo e dare un informazione non corretta non è… - Franco91701236 : MARCOTTI ATTACCA PREGLIASCO SUI VACCINI: 'VUOL FAR MORIRE I BAMBINI'. IL VIROLOGO: 'DELIRANTE' - francobaietti : MARCOTTI ATTACCA PREGLIASCO SUI VACCINI: 'VUOL FAR MORIRE I BAMBINI'. IL VIROLOGO: 'DELIRANTE' - Franco91701236 : MARCOTTI ATTACCA PREGLIASCO SUI VACCINI: 'VUOL FAR MORIRE I BAMBINI'. IL VIROLOGO: 'DELIRANTE' - francobaietti : MARCOTTI ATTACCA PREGLIASCO SUI VACCINI: 'VUOL FAR MORIRE I BAMBINI'. IL VIROLOGO: 'DELIRANTE' -