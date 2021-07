Giornata mondiale degli anziani, Gelmini: “Risorsa preziosa, non lasciarli mai soli”. Ma è silenzio sulle Rsa che non aprono ai parenti (Di domenica 25 luglio 2021) Dal ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti a quello degli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, passando per quello della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. È unanime il coro ministeriale di auguri ai nonni d’Italia per la prima Giornata mondiale degli anziani istituita dal Papa. Che richiama ad alleanze generazionali, cure, custodia e condivisione. Ma dimentica gli anziani ospiti delle Rsa del Paese, in attesa del rinnovo della normativa sulle riaperture delle strutture che ospitano i nonni più fragili e non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Dal ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti a quelloAffari regionali, Maria Stella, passando per quello della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. È unanime il coro ministeriale di auguri ai nonni d’Italia per la primaistituita dal Papa. Che richiama ad alleanze generazionali, cure, custodia e condivisione. Ma dimentica gliospiti delle Rsa del Paese, in attesa del rinnovo della normativariaperture delle strutture che ospitano i nonni più fragili e non ...

