Fugge in auto da polizia | si schianta e muore

Un nomade è morto nel primo pomeriggio in un incidente stradale a Torino mentre, in, tentava di sfuggire alla.

ANSA Nuova Europa

Un nomade è morto nel primo pomeriggio in un incidente stradale a Torino mentre, in, tentava di sfuggire alla polizia. E' successo in via Sansovino, angolo strada Altessano, in zona Lucento, alla periferia della città. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo era alla guida di una ...Sempre giovedì attorno alle 22, una ciclista di 21 anni è stata urtata da un'di colore rosso in via Barana all'intersezione con via S. Toscana. L'si è poi allontanata senza fermarsi. Anche ...Un nomade è morto nel primo pomeriggio in un incidente stradale a Torino mentre, in auto, tentava di sfuggire alla polizia. E' successo in via Sansovino, angolo strada Altessano, in zona Lucento, alla ...Il 44enne alla guida (un operaio di origine straniera, con precedenti e irregolare sul territorio) ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato arrestato - dopo una breve colluttazione - dalla Polizia lo ...