In un fine settimana in cui il paddock del British Superbike ha vissuto attimi di paura per l'incidente che ha visto come protagonista Brad Jones in Gara 1 (vinta da Tarran Mackenzie), sul circuito di Brands Hatch

Ultime Notizie dalla rete : BSB Brands BSB Brands Hatch: Tarran Mackenzie è il "King of Brands" ... sul circuito di Brands Hatch lo show è andato avanti con le due gare in programma per la giornata di domenica, che non hanno deluso le aspettative incoronando anche un nuovo "King of Brands". BSB: ...

CEV Aragòn: Hugo Millàn è morto dopo un brutto incidente in Gara 1 Si conferma quindi un fine settimana da dimenticare per i campionati nazionali, che ha visto anche il terribile incidente di Brad Jones nella giornata di sabato del BSB a Brands Hatch. Da parte della ...

SBK, BSB Brands Hatch: Brad Jones in coma farmacologico GPOne.com BSB Brands Hatch: Tarran Mackenzie è il "King of Brands" Il pilota del team McAms conquista lo speciale premio per aver conquistato più punti nelle gare sul tracciato alle porte di Londra, in un fine settimana in cui è accaduto di tutto ...

Pazza Gara 3 del British Superbike a Brands Hatch, festeggia Iddon Condizioni miste, bandiera rossa, restart per 7 giri di gara sprint: il British Superbike a Brands Hatch regala emozioni con Iddon vincitore per 0"075!

