Benedetta Pilato, perché dalle cadute si può sempre imparare (Di domenica 25 luglio 2021) Squalificata. Il verdetto arriva tagliente come una lama di coltello. Non ci sono speranze, per Benedetta Pilato a Tokyo 2020, che perde la sua gara di debutto in un modo che mai avrebbe immaginato. Ed è così che quelle braccia, che fino a oggi sembravano temprate con l’acciaio, la tradiscono e vanno per conto loro, decretando il giudizio implacabile che proviene proprio dalle sue labbra: “È stata una gara orribile”. Poco importano i record del mondo, la reputazione e quel talento travolgente che l’hanno portata fino a qui, a Tokyo, con un tempo di qualificazione che l’ha travolta. La gara è tutta da giocare in quei pochi secondi che ... Leggi su dilei (Di domenica 25 luglio 2021) Squalificata. Il verdetto arriva tagliente come una lama di coltello. Non ci sono speranze, pera Tokyo 2020, che perde la sua gara di debutto in un modo che mai avrebbe immaginato. Ed è così che quelle braccia, che fino a oggi sembravano temprate con l’acciaio, la tradiscono e vanno per conto loro, decretando il giudizio implacabile che proviene propriosue labbra: “È stata una gara orribile”. Poco importano i record del mondo, la reputazione e quel talento travolgente che l’hanno portata fino a qui, a Tokyo, con un tempo di qualificazione che l’ha travolta. La gara è tutta da giocare in quei pochi secondi che ...

