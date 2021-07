A 15 anni si tuffa in mare per salvare il papà: genitore morto e lui è grave all'ospedale (Di domenica 25 luglio 2021) Il papà annega, grave il figlio che cercava di portarlo in salvo. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, domenica 25, verso le 13 sul litorale di Eraclea (Venezia), davanti agli occhi ... Leggi su leggo (Di domenica 25 luglio 2021) Ilannega,il figlio che cercava di portarlo in salvo. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, domenica 25, verso le 13 sul litorale di Eraclea (Venezia), davanti agli occhi ...

