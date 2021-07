XFactor, una nuova edizione senza categorie e senza etichette: ecco il primo teaser del programma al via il 16 settembre (Di sabato 24 luglio 2021) “Come as you are”, è il claim della nuova stagione di X Factor, al via dal 16 settembre su Sky e NOW. Un “sottotitolo” che richiama un epocale pezzo dei Nirvana e che è qui una vera dichiarazione di intenti, come è evidente dal primo teaser rilasciato oggi che segna anche il debutto ufficiale di Ludovico Tersigni come frontman dello show di Sky prodotto da Fremantle. ‘’Come as you are” perché chi sogna di salire sul palco di X Factor non ha da portare con sé altro se non il proprio talento e la propria idea di musica. Come si legge nel teaser, “nessuna etichetta, nessuna paura, nessuna categoria”, a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) “Come as you are”, è il claim dellastagione di X Factor, al via dal 16su Sky e NOW. Un “sottotitolo” che richiama un epocale pezzo dei Nirvana e che è qui una vera dichiarazione di intenti, come è evidente dalrilasciato oggi che segna anche il debutto ufficiale di Ludovico Tersigni come frontman dello show di Sky prodotto da Fremantle. ‘’Come as you are” perché chi sogna di salire sul palco di X Factor non ha da portare con sé altro se non il proprio talento e la propria idea di musica. Come si legge nel, “nessuna etichetta, nessuna paura, nessuna categoria”, a ...

