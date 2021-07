Ucciso in piazza: il sindaco, Voghera è una città moderata (Di sabato 24 luglio 2021) Massimo Adriatici, l'assessore alla sicurezza di Voghera agli arresti domiciliari per aver sparato in piazza a Youns El Boussetaoui, trentottenne marocchino conosciuto come Musta, è "persona stimata e ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 luglio 2021) Massimo Adriatici, l'assessore alla sicurezza diagli arresti domiciliari per aver sparato ina Youns El Boussetaoui, trentottenne marocchino conosciuto come Musta, è "persona stimata e ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucciso piazza Ucciso in piazza: il sindaco, Voghera è una città moderata Massimo Adriatici, l'assessore alla sicurezza di Voghera agli arresti domiciliari per aver sparato in piazza a Youns El Boussetaoui, trentottenne marocchino conosciuto come Musta, è "persona stimata e rispettata in città di cui abbiamo apprezzato il lavoro di questi mesi". Lo ha spiegato il sindaco ...

Voghera, parla la sindaca: "Tragedia strumentalizzata dai media. Adriatici? Persona stimata e rispettata" - Il Poi, rivolge una appello a chi oggi pomeriggio - 24 luglio - manifesterà nella piazza dove Youns è stato ucciso. "Dobbiamo ricordare che ci troviamo in un momento particolare, la pandemia ha ...

La sindaca di Voghera 'copre' Adriatici: "Siamo una citta moderara e accogliente" Paola Garlaschelli scrive una lettera aperta ma non spiega perché nella sua giunta c'era uno 'sceriffo' noto per i suoi eccessi ...

