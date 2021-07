Tu si que vales | lutto nella notte | il triste annuncio poco fa

(Di sabato 24 luglio 2021) Il suo ricordo a fine articolo.per il mondo di Tu si quee per i telespettatori italiani: è morta Nerina Pieroni, la pianista che lo scorso ottobre aveva incantato e commosso lo studio del talent di Canale 5, colpendo Belen Rodriguez, Maria De Filippi e tutti gli altri protagonisti del seguitissimo show del sabato sera. La signora aveva 81 anni e secondo indiscrezioni "è morta serenamente"casa di riposoquale viveva da anni, a Savigliano, in provincia di Cuneo. La storia della Pieroni assomiglia a una favola e anche questo, unito al suo ...

La pianista concorrente di Tu siNerina Pieroni è morta: per molto tempo aveva allietato con la sua arte gli ospiti della casa di riposo. Argomenti trattati Nerina Pieroni morta: aveva 81 anni Nerina Pieroni morta: la sua ...Lutto nella notte per il mondo di Tu sie per i telespettatori italiani: è morta Nerina Pieroni , la pianista che lo scorso ottobre aveva incantato e commosso lo studio del talent di Canale 5, colpendo Belen Rodriguez , Maria De ...E’ morta la pianista rivelazione di “Tu sì que vales” nell’ottobre dello scorso anno commosse tutti i giudici con il suo talento. Nerina Pieroni aveva 81 anni e si è spenta nella casa di riposo di Sav ...Il mondo di Tu sì que vales è in lutto: piange la scomparsa della pianista che riuscì a commuovere Belen Rodriguez e l'Italia intera ...