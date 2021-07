Traffico Roma del 24-07-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 luglio 2021) LuceverdeBentrovati dalla redazione non ci sono sostanziali novità la circolazione sulla rete viaria cittadina si presenta regolare ovunque nessuna segnalazione di rilievo quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare stessa situazione per quanto riguarda le altre autostrade alla Trieste la polizia locale Ci Segnala la chiusura di largo Somalia a causa di una voragine che si è aperta lungo la sede stradale chiuso un breve tratto di viale Somalia in direzione di piazza Gondar le deviazioni in via di Villa Chigi all’Eur incidente in viale dell’Umanesimo all’altezza di viale del ciclismo altro incidente sulla Trentina nei pressi di via Leone jacovacci disagi contenuti ...