Tokyo2020 | Taekwondo | Vito dell’Aquila medaglia d’Oro

Advertising

ItaliaTeam_it : SIIIIIIIII VITOOOOOOOO È MEDAGLIAAAAAAAA! ?? A #Tokyo2020 Vito Dell'Aquila accede alla finale dei -58 kg, sconfitto… - Coninews : VITO CAMPIONE OLIMPICO ?? Primo trionfo #ItaliaTeam a #Tokyo2020! Vito Dell’Aquila è medaglia d’ORO nei -58 kg di… - ItaliaTeam_it : È TUA VITO, È TUAAAAAAAAAAAAAAAA! ?? A #Tokyo2020 medaglia d'oro per Vito Dell'Aquila nei -58 kg! #ItaliaTeam |… - xfakesmiles : RT @ItaliaTeam_it: È TUA VITO, È TUAAAAAAAAAAAAAAAA! ?? A #Tokyo2020 medaglia d'oro per Vito Dell'Aquila nei -58 kg! #ItaliaTeam | #Stupor… - un_nome_utente : RT @vitasportivait: #Tokyo2020| #Taekwondo ?? OROOOOOOOO!!!! ???? Vito #DellAquila conquista il primo oro della spedizione azzurra???? Il p… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo2020 Taekwondo

In semifinale del. La prima medaglia (virtuale) l'ha già portata a casa lui. Mal che vada ...Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi si sono qualificate per le semifinali dei 100 farfalla a,.... Arriva dalla prima medaglia italiana ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Vito Dell'Aquila si è qualificato alla finale battendo in semifinale l'argentino Lucas Guzman nella ...A Tokyo 2020 arriva la prima medaglia italiana in assoluto ... Leggi anche > Olimpiadi di Tokyo, Dell'Aquila in finale nel taekwondo: prima medaglia per l'Italia. Nella sciabola Samele in corsa per ...Secondo argento per gli azzurri alle Olimpiadi ti Tokyo 2020. Vito Dell’Aquila, atleta di Mesagne, ha perso la finale di taekwondo contro il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi per un punteggio di 9 a 8.