Taekwondo, Vito Dell’Aquila ai quarti di finale alle Olimpiadi! Battuto l’ostico Salim (Di sabato 24 luglio 2021) L’avventura del Taekwondo italiano alle Olimpiadi di Tokyo inizia bene. Vito Dell’Aquila , interprete dei -58 kg (testa di serie numero 2), si è infatti aggiudicato il suo match di ottavi di finale contro l’ungherese Omar Salim, con lo score conclusivo di 26-13, approdando così ai quarti di finale, che si disputeranno alle ore 08:15 italiane (contro il thailandese Ramnarong Sawekwiharee). Ottimo l’approccio dell’azzurro che sin dalle prime battute lascia poco spazio al rivale magiaro andando a segno con una serie di colpi ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) L’avventura delitalianoOlimpiadi di Tokyo inizia bene., interprete dei -58 kg (testa di serie numero 2), si è infatti aggiudicato il suo match di ottavi dicontro l’ungherese Omar, con lo score conclusivo di 26-13, approdando così aidi, che si disputerannoore 08:15 italiane (contro il thailandese Ramnarong Sawekwiharee). Ottimo l’approccio dell’azzurro che sin dprime battute lascia poco spazio al rivale magiaro andando a segno con una serie di colpi ...

Advertising

azzurridigloria : L’avversario di Vito Dell’Aquila (#ITA) ai quarti di finale del #Taekwondo 58 kg sarà Ramnarong Sawekwiharee (#THA)… - Nerys__ : RT @DarioPuppo: Vito Dell’Aquila supera 26-13 l’ungherese Omar Salim e si qualifica per i quarti (-58 kg) in programma alle 8:15. Ottimo pr… - VictorS77218955 : RT @taekwondofita: ? Men -58kg - Round of 16 ?? Vito Dell'Aquila ???? vs Omar Salim ???? ? 5:20 ora italiana ??? Makuhari Messe Hall ?? Nel lin… - DarioPuppo : Vito Dell’Aquila supera 26-13 l’ungherese Omar Salim e si qualifica per i quarti (-58 kg) in programma alle 8:15. O… - Francy___W : RT @NavMatteo: Splendido esordio nel taekwondo (-58kg) per Vito Dell'Aquila, che supera gli ottavi di finale 26-13 sull'ungherese Omar Sali… -