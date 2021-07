Samuel Peron sapete a chi somiglia? I due sono identici

(Di sabato 24 luglio 2021), amato e seguito ballerino di ‘Ballando con le stelle‘, ha un incredibilenza con un altro volto noto: chi è?e Sacchetta, Fonte foto: Instagram (@; @ marcellosacchetta)Amatissimo dal pubblico, molto seguito sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione,continua a sorprendere, ma avete mai notato l’incredibile con un altro volto noto della tv? I due. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, il ...

Advertising

99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL DANZA ?????? Vota, RT e fai votare il più grande BALLERINO di tutti i tempi SEMIFINALE??? Sc… - Aquila6811 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL DANZA ?????? Vota, RT e fai votare il più grande BALLERINO di tutti i tempi SEMIFINALE??? Sc… - 99per100 : #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL DANZA ?????? Vota, RT e fai votare il più grande BALLERINO di tutti i tempi SEMIF… - IsaeChia : Somiglianza tra Samuel Peron e Marcello Sacchetta #ballandoconlestelle #amici - zazoomblog : Somiglianza tra Samuel Peron e Marcello Sacchetta - #Somiglianza #Samuel #Peron #Marcello -

Ultime Notizie dalla rete : Samuel Peron

CheNews.it

Raimondo Todaro,e Natalia Titova , solo per citarne alcuni, sono ben presto diventati volti noti e amatissimi dal pubblico, richiesti a gran voce anche in altre trasmissioni televisive. ...La Mello in Italia è diventata famosa nel 2014 partecipando come concorrente alla decima edizione di Ballando con le stelle al fianco del ballerino. Nell'estate dello stesso anno sono ...L'assessore al turismo Laura De Mola e Patrizia Pellegrino hanno allestito un evento con tanti personaggi famosi ...