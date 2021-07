Romagnoli non si accontenta: 'Milan, devi fare meglio dell'anno scorso' (Di sabato 24 luglio 2021) Alessio Romagnoli si gode queste prime due amichevoli del Milan terminate senza subire reti. Il risultato conta poco, ma l'atteggiamento dei rossoneri piace al capitano, intervistato da Milan TV ... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 luglio 2021) Alessiosi gode queste prime due amichevoli delterminate senza subire reti. Il risultato conta poco, ma l'atteggiamento dei rossoneri piace al capitano, intervistato daTV ...

Advertising

sbonaccini : Superate 4milioni e mezzo di somministrazioni, per 2milioni di emiliano-romagnoli vaccinati definitivamente. Avanti… - sportli26181512 : Romagnoli non si accontenta: 'Milan, devi fare meglio dell'anno scorso': Romagnoli non si accontenta: 'Milan, devi… - Gazzetta_it : Romagnoli non si accontenta: 'Milan, devi fare meglio dell'anno scorso' - Sergio37075361 : @Orli19831 Vero, però diciamo che tonali, leao, romagnoli , gabbia e forse diaz sono riserve, o comunque non titolari fissi. - pessroma : RT @fikayoluca_: Lo dico? Lo dico Romagnoli con la fascia mi gasa, io non dimentico quando ha rinnovato e stavamo con le pezze al culo co… -

Ultime Notizie dalla rete : Romagnoli non Romagnoli non si accontenta: 'Milan, devi fare meglio dell'anno scorso' Prima di tutto, però, è doveroso un pensiero per Ivan Gazidis: "Siamo tutti con lui, gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo - le parole di Romagnoli - . So che sta guardando la partita (il ...

Diretta/ Milan Modena (risultato finale 5 - 0) streaming tv: straripanti... a metà! ...davanti a fare da schermo centrale potrebbero essere destinati Tomori e Gabbia (o Alessio Romagnoli)... Sugli esterni alti, le soluzioni non mancano: dal ballottaggio Saelemaekers - Castillejo a quello ...

Romagnoli non si accontenta: "Milan, devi fare meglio dell'anno scorso" La Gazzetta dello Sport Calcio: Juventus, 3-1 al Cesena in amichevole alla Continassa Torino, 24 lug. – (Adnkronos) – Buona la prima per la Juventus del nuovo corso targato Allegri che supera 3-1 il Cesena in amichevole alla Continassa. Per i bianconeri, in campo con tanti giovani, a s ...

Milan, grana Kessiè: anche lui va via a zero? Franck Kessiè come Donnarumma e Calhanoglu? Il rischio c’è. L’ivoriano tra un anno vedrà scadere il proprio contratto e le trattative per il rinnovo sono in alto mare. I rossoneri contavano di discute ...

Prima di tutto, però, è doveroso un pensiero per Ivan Gazidis: "Siamo tutti con lui, gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo - le parole di- . So che sta guardando la partita (il ......davanti a fare da schermo centrale potrebbero essere destinati Tomori e Gabbia (o Alessio)... Sugli esterni alti, le soluzionimancano: dal ballottaggio Saelemaekers - Castillejo a quello ...Torino, 24 lug. – (Adnkronos) – Buona la prima per la Juventus del nuovo corso targato Allegri che supera 3-1 il Cesena in amichevole alla Continassa. Per i bianconeri, in campo con tanti giovani, a s ...Franck Kessiè come Donnarumma e Calhanoglu? Il rischio c’è. L’ivoriano tra un anno vedrà scadere il proprio contratto e le trattative per il rinnovo sono in alto mare. I rossoneri contavano di discute ...