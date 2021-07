Riforma della Giustizia. Servono modifiche sostanziali. I paletti M5S sulla Cartabia. La linea di Conte è chiara e nota a Draghi. Se vuole l’intesa il premier dovrà cedere molto (Di sabato 24 luglio 2021) Ormai è ufficiale: il M5S ha ritrovato la sua quadra attorno a princìpi ben saldi e, soprattutto, attorno a un leader che detta una linea politica: Giuseppe Conte. E la quadra non poteva che essere trovata attorno al tema della Giustizia. Se non ci saranno “miglioramenti” sulla Riforma della Giustizia, l‘ipotesi di dimissioni dei ministri M5s dal governo Draghi “è una cosa da valutare insieme a Giuseppe Conte”. A dirlo è stata ieri la ministra 5 stelle alle Politiche giovanili Fabiana Dadone intervenendo durante la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 24 luglio 2021) Ormai è ufficiale: il M5S ha ritrovato la sua quadra attorno a princìpi ben saldi e, soprattutto, attorno a un leader che detta unapolitica: Giuseppe. E la quadra non poteva che essere trovata attorno al tema. Se non ci saranno “miglioramenti”, l‘ipotesi di dimissioni dei ministri M5s dal governo“è una cosa da valutare insieme a Giuseppe”. A dirlo è stata ieri la ministra 5 stelle alle Politiche giovanili Fabiana Dadone intervenendo durante la ...

Advertising

VittorioSgarbi : Riforma della giustizia: i 5 Stelle (che rimpiangono “Alfonsino””) minacciano di ritirare i ministri dal Governo. A… - ladyonorato : Io penso che lo scenario sia effettivamente questo. Il voto digitale è la prossima “riforma” pianificata per azzera… - davidefaraone : La ministra Dadone, nota soltanto per aver fatto una foto con i piedi sulla scrivania, minaccia le dimissioni se no… - Profilo3Marco : RT @petergomezblog: Giustizia, Dadone: “Se la riforma non migliora, valutare con Conte le dimissioni dei ministri M5s” - Profilo3Marco : RT @petergomezblog: Csm, l’escamotage di Cartabia e Mattarella per ritardare il voto del plenum sulla riforma penale dopo la bocciatura del… -