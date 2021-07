Advertising

TV7Benevento : Olimpiadi: Vezzali, 'un onore incontrare Bach e discutere di sport e di questi Giochi'... - anannarelli : @Mirko04129539 @PoliticaPerJedi @Cristin70444950 @MastriTina @Marchese_OC A caso.... Vezzali ha vinto 6 medaglie d'oro alle Olimpiadi ?? - LaStampaTV : VIDEO | Tokyo2020, Vezzali da Casa Italia: 'Queste Olimpiadi rimarranno nella storia, tingiamole di azzurro'… - CatelliRossella : Tokyo: Sei atleti azzurri in quarantena al villaggio Vezzali, convinta che faranno la loro gara - Olimpiadi Tokyo 2… - PalloneBucato : I fratelli #Abbagnale, #SaraSimeoni, #IuryChechi, #PietroMennea, #Trillini, #Vezzali, #Montano e tanti altri...l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Vezzali

... SZILAGY VINCE L'ORO OLIMPICO Terzo titolo individuale consecutivo alleper Szilagy , che ... che segna un record che non era riuscito nemmeno a Valentina. Ore 14.12 SCIABOLA MASCHILE, ...APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Chi è Luigi Samele LIVE Diretta, prima medaglia d'oro per ... nemmeno la nostra Valentina, che di ori olimpici in carriera ne ha infilati addirittura 6.Olimpiadi di Tokyo 2020, due medaglie per l'Italia, oro nel nel taekwondo e argento nella sciabola. Video e Highlights ...Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – “Ad assistere l’oro azzurro di Vito Dell’Aquila anche il Presidente del Cio, Thomas Bach. È stato un onore incontrarlo e poter discutere di sport e di questi Giochi che ...