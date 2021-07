LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Isola, Fiamingo, Berré e Samele ai quarti di finale! Super Italia! (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.14 Alle 8.25 l’appuntamento è con i quarti di finale della spada femminile: ancora in contemporanea Rossella Fiamingo che se la vedrà con Katrina Lehis e Federica Isola contro la cinese Yiwen Sun. 8.10 GIGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SameleEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!! SARA’ DERBY CON BERRE’ AI quarti!!! UN ITALIANO IN SEMIfinale!!!!! 8.09 AD UNA STOCCATA DALLA VITTORIA Samele!! 14-7!!! 8.09 RAHBARI CI PROVA ANCORA: 12-7 DA 12-4. 8.08 SameleEEEE ANCORAAAA!!!! 12-4!!! CONTROLLO ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.14 Alle 8.25 l’appuntamento è con idi finale della spada femminile: ancora in contemporanea Rossellache se la vedrà con Katrina Lehis e Federicacontro la cinese Yiwen Sun. 8.10 GIGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!! SARA’ DERBY CON BERRE’ AI!!! UN ITALIANO IN SEMI!!!! 8.09 AD UNA STOCCATA DALLA VITTORIA!! 14-7!!! 8.09 RAHBARI CI PROVA ANCORA: 12-7 DA 12-4. 8.08EEEE ANCORAAAA!!!! 12-4!!! CONTROLLO ...

