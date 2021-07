LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Lodadio 8° agli anelli. Finale appesa a un filo (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE COSA SERVE A MARCO Lodadio PER QUALIFICARSI ALLA Finale agli anelli? 13.02 La gara di Ludovico Edalli proseguirà invece al volteggio, il lombardo dovrà essere regolare per puntare alla Finale a 24 sul giro completo. 13.00 Marco Lodadio ha finito qui la sua gara (non lo vedremo sugli altri attrezzi). Ora si è seduto e fisserà gli anelli per quasi due ore. Brutto fare il tifo contro gli altri, ma… 12.58 Possiamo chiaramente ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE COSA SERVE A MARCOPER QUALIFICARSI ALLA? 13.02 La gara di Ludovico Edalli proseguirà invece al volteggio, il lombardo dovrà essere regolare per puntare allaa 24 sul giro completo. 13.00 Marcoha finito qui la sua gara (non lo vedremo sugli altri attrezzi). Ora si è seduto e fisserà gliper quasi due ore. Brutto fare il tifo contro gli altri, ma… 12.58 Possiamo chiaramente ...

Eladnoreh : Eccoci live con la ginnastica anche se non ci capisco niente - sophsdreams : Già live a vedere le qualificazioni della ginnastica artistica #Tokyo2020 - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Giappone tonico in avvio cresce l’attesa per Lodadio -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: si riparte alle 06.30. Italia a pranzo Cina da urlo -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Cina batte Russia Nagornyy al comando. Attesa per l’Italia -… -