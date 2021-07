Lapo Elkann cede la sua azienda e si lancia in un nuovo business (Di sabato 24 luglio 2021) Lapo Elkann ha stupito con una mossa che in pochi avrebbero potuto immaginare. Scopriamo i motivi di questa decisione ed il suo business Una decisione che in pochi si aspettavano quella presa da Lapo Elkann nelle ultime ore. E che ha catturato le attenzioni dei media di tutto il mondo. Gli interessi della famiglia Agnelli L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 24 luglio 2021)ha stupito con una mossa che in pochi avrebbero potuto immaginare. Scopriamo i motivi di questa decisione ed il suoUna decisione che in pochi si aspettavano quella presa danelle ultime ore. E che ha catturato le attenzioni dei media di tutto il mondo. Gli interessi della famiglia Agnelli L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoiteconomia : Rita Pavone è stata la prima a farlo quando Lapo Elkann non era ancora nato - infoiteconomia : Lapo Elkann cede Garage Italia: lascia il bel paese e trasferisce in Svizzera - infoiteconomia : Lapo Elkann cede Garage Italia ad una società svizzera - ItalianKING0 : @Defrekes @AIA_it L’altro giorno è bastato che Lapo gli scrivesse che si è cagato in mano.. sta giocando troppo col… - vivvin : RT @Corriere: Lapo Elkann venderà auto da collezione. E sbarca in Borsa (in Svizzera) -