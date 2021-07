La sindaca di Voghera 'copre' Adriatici: 'Siamo una citta moderara e accogliente' (Di sabato 24 luglio 2021) A Voghera è in atto una strenua difesa della Lega verso chi ha sparato e ucciso, come Massimo Adriatici, che in passato aveva già dato riprova di eccessi e comportamenti quantomeno discutibili. La ... Leggi su globalist (Di sabato 24 luglio 2021) Aè in atto una strenua difesa della Lega verso chi ha sparato e ucciso, come Massimo, che in passato aveva già dato riprova di eccessi e comportamenti quantomeno discutibili. La ...

