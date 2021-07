La "banda delle case popolari": ad Ostia anche i minorenni spacciavano coca e crack (Di sabato 24 luglio 2021) Sgominata a Ostia una banda, composta anche da due minorenni, che spacciava cocaina e crack utilizzando come base operativa un appartamento di proprietà dell’ATER-Comune di Roma, assegnato ad una componente... Leggi su feedpress.me (Di sabato 24 luglio 2021) Sgominata auna, compostada due, che spacciavaina eutilizzando come base operativa un appartamento di proprietà dell’ATER-Comune di Roma, assegnato ad una componente...

Advertising

Azione_it : In Italia solo il 17,4% degli istituti scolastici è raggiunto dalla fibra e solo il 13% delle famiglie ha accesso a… - boh_claudio : @matteosalvinimi La BANDA DELLE TESTE DI MINKIA ???????? - MicheleLaBella7 : Se per Saviano definire il primo partito d'Italia una banda è normale, tutto è lecito. La democrazia savianiana. E… - davidenadali : @GiuseppeDelll @virginiaraggi Pateticamente ottuso e ostinatamente retorico. Non casco nel vuoto delle sue affermaz… - radioaldebaran : Sgominata la banda delle marmitte: aveva un bottino da 50mila euro - #Cronaca #PrimaPagina #Tigullio - -