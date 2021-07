Io sono partito, Riccardo Goretti al Teatro del Fiume (Di sabato 24 luglio 2021) Un nuovo appuntamento del Teatro del Fiume , la rassegna estiva curata da NATA Teatro che quest'anno si compone di oltre 20 spettacoli sparsi per tutto il territorio casentinese. Lunedì 26 luglio ... Leggi su lanazione (Di sabato 24 luglio 2021) Un nuovo appuntamento deldel, la rassegna estiva curata da NATAche quest'anno si compone di oltre 20 spettacoli sparsi per tutto il territorio casentinese. Lunedì 26 luglio ...

Advertising

robertosaviano : Le parole di #Salvini che fanno scudo all’assessore-sceriffo di #Voghera sono vergognose. Legittima difesa, colpo p… - LucaBizzarri : Quello che gira armato a Voghera e secca un ubriaco. Quello che senza sapere una minchia lo difende. Quello che scr… - girirajsinghbjp : Di questo principe direi: gli mancava il cervello allora, gli manca ora e gli mancherà per sempre. Questi elenchi s… - Ariel2575 : RT @Amarizona17: Rido quando leggo che il primario Tizio dell'ospedale Caio rilascia dichiarazioni del tipo: chi non è vaccinato non dovreb… - RobertoGranai : @betyzapi @lori_gianna @Aquilottoblu @Marilu08714243 @davidedigirola1 @CristinaShonny @ToniaAntonella… -