Green Pass, dove serve? La guida per l'uso (e i benefici) del certificato verde (Di sabato 24 luglio 2021) Il Green Pass anti-Covid non serve per limitare gli spostamenti delle persone ma per alzare il livello di garanzia di chi partecipa a un evento, sia esso una semplice tavolata fra amici che una...

VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - RenzoCianchetti : RT @RizzoGiov: @4everAnnina Essi sono superiori in tutto e per tutto. Lui ha goduto da impazzire ieri a fare Terrorismo basandosi su Dati F… - MarchePinna : RT @ImolaOggi: Migranti spiegano il green pass agli ultravax ipnotizzati Ondata di sbarchi a Lampedusa e Linosa -