Dell' Aquila in finale nel taekwondo Tokyo 2020 | gioie e dolori azzurri | ciclismo flop

(Di sabato 24 luglio 2021) Prima medaglia italiana a. Merito di Vito, innelcategoria -58 chilogrammi. Il brindisino ha superato l'argentino Lautaro Guzman 29.10 e alle 14.45 giocherà per l'oro contro la sorpresa del tabellone Mohamed Jendoubi. Il numero 12 in semiha battuto clamorosamente il grande favorito per la vittoria più preziosa, il numero uno al mondo Jun Jang. Speranze di medaglie azzurre anche dalla sciabola, dove Luigi Samele ha eliminato ai quarti l'altro italiano Enrico Berrè con il punteggio di 15-10. Delusione, nella scherma femminile, ...

ItaliaTeam_it : SIIIIIIIII VITOOOOOOOO È MEDAGLIAAAAAAAA! ?? A #Tokyo2020 Vito Dell'Aquila accede alla finale dei -58 kg, sconfitto… - Coninews : VITO SEI MITICO!!! ?? Battuto 29-10 l'argentino Lucas Lautaro Guzman! Ai Giochi Olimpici di #Tokyo2020 Vito Dell'Aq… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Arriva la prima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di #Tokyo2020 Vito Dell'Aquila si è qualificato al… - imnotamundane_ : RT @ItaliaTeam_it: SIIIIIIIII VITOOOOOOOO È MEDAGLIAAAAAAAA! ?? A #Tokyo2020 Vito Dell'Aquila accede alla finale dei -58 kg, sconfitto l'ar… - DaniMichieletto : RT @Eurosport_IT: Solo vent'anni! Grande Dell'Aquila ?????? Finale alle 14:45 contro il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi, forza Vito! ???? @ta… -

Vitoin finale alle Olimpiadi nel taekwondo: il cammino'azzurro Ottavi di finale: la vittoria contro l'ungherese Salim Quarti di finale: l'affermazione sul thailandese Ramnarong ...... appuntamento alle 12.00 per i ripescaggi, cui faranno seguito finale per il bronzo e, soprattutto, quella per l'oro! A più tardi! 10.04 La finale di Vitoinizierà alle 21.45 locali, le ...Sì, Vito Dell'Aquila è medaglia! A #Tokyo2020 l'azzurro del Taekwondo è in finale per l'oro, battuto l'argentino in semifinale ...Vito Dell'Aquila, 20enne di Mesagne, dopo aver ottenuto successi larghi agli ottavi e ai quarti spazza via nella semifinale anche ...